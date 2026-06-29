Челябинский суд рассмотрит дело застройщика об обмане 15 человек на 61 млн рублей

В Челябинске перед судом предстанет 37-летний предприниматель, обвиняемый в хищении у 15 местных жителей более 61,5 млн руб. под предлогом строительства частных коттеджей. По данным ГУ МВД региона, он действовал в Челябинске, Сосновском и Красноармейском районах.

По версии следствия, предприниматель, не имея строительного образования, убеждал клиентов в своем профессионализме, заключал договоры и имитировал начало стройки на участках. Однако, как только он получал крупный платеж, работы останавливались. Застройщик объяснял паузу плохой погодой или занятостью рабочих на других объектах, считает следствие.

Предпринимателя задержали оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД области. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) передано в Центральный районный суд Челябинска. Расследование длилось 11 месяцев, полиция региона провела экспертизу на 14 недостроенных объектах.

На время разбирательства под арест попали автомобиль и земельный участок фигуранта общей стоимостью 500 тыс. руб.

Евгений Рыженьков