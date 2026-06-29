На Кубани число плательщиков, применяющих автоУСН, увеличилось в 30 раз за год

Количество налогоплательщиков, применяющих автоматизированную упрощенную систему налогообложения в Краснодарском крае, выросло с 700 до 21 тыс. за год. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил источник в УФНС по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По состоянию на июнь 2026 года автоУСН в Краснодарском крае применяют 21 086 налогоплательщиков, из которых 7,8 тыс. — организации, 13,3 тыс. — индивидуальные предприниматели. Для сравнения: на 1 июня 2025 года их было порядка 700. Таким образом, рост составил около 30 раз.

Край присоединился к федеральному эксперименту, который продлится до 31 декабря 2027 года. Наиболее популярные виды деятельности среди плательщиков автоУСН в регионе — розничная торговля, деятельность такси и аренда авто с водителем, строительство, управление недвижимостью, бухгалтерские услуги и другие.

Режим доступен для организаций и ИП при соблюдении ряда условий: доход за год не превышает 60 млн руб., численность работников — не более пяти человек, остаточная стоимость основных средств у организаций — не более 150 млн руб., все расчеты и выплата зарплаты — в безналичной форме через уполномоченные банки. Также не допускается применение других спецрежимов, наличие филиалов и доля других организаций в уставном капитале не должна превышать 25%.

С 2025 года на автоУСН могут перейти налогоплательщики, применяющие УСН или НПД. Режим стал доступен для принципалов и комитентов, работающих через агентов. Плательщики освобождены от сдачи большей части налоговой отчетности и отчетности в Соцфонд, а также от уплаты страховых взносов (за исключением взносов на травматизм, если вид деятельности включен в перечень).

Алина Зорина