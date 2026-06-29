На Ставрополье возбуждено уголовное дело о сокрытии 568 млн рублей налогов

СК России возбудил уголовное в отношении руководителя предприятия Ипатовского округа по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере». Фигуранта подозревают в сокрытии 568 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Установлено, что руководство компании с 2020 года по 2022 уклонилось от уплаты налога на добавленную стоимость, налога на прибыль и налога на акциз, представив в налоговый орган декларации, содержащие заведомо ложные сведения.

Расследование продолжается.

Наталья Белоштейн