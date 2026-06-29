В Челябинской области завели дело из-за пропажи туристки во время сплава

Следственный отдел по Златоусту СУ СКР Челябинской области возбудил уголовное дело после пропажи 35-летней туристки во время сплава на сапбордах по реке Ай. Дело заведено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья), сообщает пресс-служба госоргана.

По предварительным данным, днем 28 июня группа из 15 человек сплавлялась на сапбордах по реке Ай. Организацией мероприятия и прокатом оборудования занимался индивидуальный предприниматель. Во время прохождения одна из туристок отбилась от группы, после чего, как предполагают сотрудники поисково-спасательной службы региона, она ударилась веслом о камни, и сапборд перевернулся. Пострадавшую унесло течением, и она не смогла самостоятельно выбраться из воды.

На данный момент проводятся поиски девушки, в том числе с помощью квадрокоптеров. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Виталина Ярховска