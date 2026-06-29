В Ставрополе в июле возобновят работу три автобусных маршрута

В июле в Ставрополе возобновят работу маршруты № 9м, № 29м и № 55м. На данный момент идет процедура заключения контрактов с перевозчиками. Об этом сообщили в комитете по организации транспортного обслуживания населения горадминистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В ведомстве уточнили, что итоги аукциона по трем маршрутам были подведены 18 июня.

Маршруты будут запрещены после приемки и проверки автобусов малого и среднего классов. Теперь перевозки будут осуществляться по регулируемому тарифу.

Наталья Белоштейн