В Ессентуках в июле пройдет первый на КМВ гастрофестиваль «Винная рапсодия»

С 3 по 5 июля 2026 года Театральная площадь Ессентуков впервые примет гастрономический фестиваль вина и сыра «Винная рапсодия» — дебютное для курорта событие в рамках федерального нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», сообщили в мэрии города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ессентуки обогатятся новым форматом событийного туризма: курортный город на Кавказских Минеральных Водах впервые станет площадкой для масштабного гастрономического праздника. Фестиваль вина и сыра «Винная рапсодия» развернется на Театральной площади с 3 по 5 июля 2026 года. Ежедневно — с десяти утра до девяти вечера — жители и гости курорта смогут посещать дегустации, мастер-классы, интерактивные зоны и концертные выступления.

Программа выстроена по нарастающей. Открытие 3 июля пройдет в торжественном формате: на площадке выступят приглашенные артисты, на сцене выступят творческие коллективы города, а для детей организуют отдельные интерактивные локации.

Центральным днем станет 4 июля. Организаторы обещают угостить две тысячи человек порциями фирменного сырного супа, провести кулинарные мастер-классы для юной аудитории и тематические программы для взрослых. Вечернюю часть займут кавер-группа, диджей-сеты и танцевальная программа.

Финал фестиваля 5 июля обещает стать самым зрелищным: кульминацией церемонии закрытия объявлена «Битва шефов», в которой профессиональные повара сразятся за титул лучшего кулинара. Параллельно продолжат работу детские зоны и концертная площадка.

Глава Ессентуков Владимир Крутников прокомментировал предстоящее событие: «Для нас важно, чтобы в Ессентуках появлялись яркие события. "Винная рапсодия" — как раз такой праздник: три дня отличного настроения, новых вкусов и радости. Ждём всех на Театральной площади!».

Фестиваль реализуется в рамках государственной программы «Развитие туризма» и национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» как инструмент наращивания туристического потока в регион. По замыслу организаторов, подобный формат способен придать Кавказским Минеральным Водам дополнительное гастрономическое измерение и привлечь на курорт новые категории путешественников.

Станислав Маслаков