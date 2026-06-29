В Челябинской области 29 июня выпало четыре месячные нормы осадков

В селе Кизильское Челябинской области утром 29 июня выпало четыре месячные нормы осадков. Более трех норм зафиксировано в Магнитогорске и Миассе, почти три нормы осадков — в Бредах, Верхнеуральске и Троицке. В связи с этим усилен контроль за гидротехническими сооружениями региона, сообщает пресс-служба минэкологии региона.

На сегодняшний день уровень воды в большинстве рек области поднялся на 1–25 см. По данным министерства, за последние сутки скорректирован режим работы на восьми водохранилищах. На четырех из них увеличили объем сброса воды, а на остальных, напротив, снизили. Гидротехнические сооружения работают штатно.

По прогнозу синоптиков, во второй половине дня 29 июня и ночью 30 июня в северной части Челябинской области вновь ожидают сильные ливни.

Арсений Кузьмин