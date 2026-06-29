Над Кубанью, Крымом и другими регионами РФ сбили 96 БПЛА
Над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов России ликвидировали 96 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО в период с 07:00 до 14:00 мск. Беспилотники ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Калужской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.