Над Кубанью, Крымом и другими регионами РФ сбили 96 БПЛА

Над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов России ликвидировали 96 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО в период с 07:00 до 14:00 мск. Беспилотники ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Калужской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.

Алина Зорина