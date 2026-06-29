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Аэропорт Махачкалы начал выполнять рейсы в столицу Иордании Амман

В аэропорту Махачкалы приземлился первый рейс иорданской авиакомпании Fly Jordan из Аммана. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Дагестана. На начальном этапе полеты между Махачкалой и Амманом будут осуществляться по чартерной схеме. В дальнейшем предполагается запуск регулярных рейсов.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Расширению маршрутной сети аэропорта Махачкалы способствует реконструкция воздушной гавани. В настоящее время здесь продолжается строительство новой взлетно-посадочной полосы в рамках федерального проекта „Развитие региональных аэропортов“ нацпроекта „Эффективная транспортная система“», — отметили в ведомстве.

Длина взлетно-посадочной полосы нового аэропорта составит 3,2 километра. Проект реконструкции также включает расширение перрона, что позволит увеличить количество мест для стоянки судов до 16.

Наталья Белоштейн

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