Прокуратура Петербурга раскрыла новую схему обмана с фальшивой отменой подписок

Прокуратура Петербурга предупредила о новой мошеннической схеме с рассылкой писем об истекающем пробном периоде онлайн-сервисов. Злоумышленники подделывают стилистику известных платформ и указывают номер телефона для «отмены подписки». Дальше в дело вступает лже-оператор, убеждающий скачать вредоносный файл, сообщает издание MR7.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В надзорном ведомстве подчеркивают: первое письмо выглядит безобидно и не содержит подозрительных ссылок, поэтому может пройти через антивирусные фильтры. Однако звонить по указанному номеру и тем более открывать файлы по просьбе незнакомцев категорически не рекомендуется. Статус подписок следует проверять только в официальных приложениях или на сайтах сервисов.

Кирилл Конторщиков