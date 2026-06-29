Губернатор: спрос на топливо на Кубани вырос вдвое на фоне курортного сезона

Спрос на бензин и дизельное топливо в Краснодарском крае вырос в 1,5–2 раза на фоне курортного сезона. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вениамин Кондратьев по итогам совещания с вице-премьером Александром Новаком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как отметил губернатор Краснодарского края, особенно высокий спрос фиксируется на курортах и в населенных пунктах вдоль федеральных трасс. В связи с этим многие заправки сталкиваются с проблемами логистики. Вопрос обеспечения регионов нефтепродуктами находится на особом контроле в правительстве России.

Вениамин Кондратьев сообщил, что сейчас ведется работа с поставщиками для увеличения объемов подвоза топлива. Кроме того, он попросил поддержки со стороны правительства РФ в части обеспечения приоритетных поставок топлива в регион, учитывая также активные полевые работы в крае.

Администрация региона продолжит вести мониторинг цен, наличия топлива и состояния логистических цепочек.

Алина Зорина