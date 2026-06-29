«СТЕПЬ» и «Молодежная станица Дон» заключили соглашение о подготовке кадров для АПК

Агрохолдинг «СТЕПЬ» и Центр аграрного лидерства «Молодежная станица Дон» заключили соглашение о сотрудничестве. Как сообщили в пресс-службе агрохолдинга, главными целями партнерства определены всесторонняя поддержка молодежных инициатив, повышение престижа аграрных специальностей среди школьников и студентов, а также формирование эффективного кадрового резерва для отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба АО Агрохолдинг «СТЕПЬ» Фото: пресс-служба АО Агрохолдинг «СТЕПЬ»

Отмечается, что соглашение стало логическим продолжением многолетнего взаимодействия «СТЕПИ» с «Молодежной станицей Дон».

Агрохолдинг «СТЕПЬ» активно поддерживает «Молодежную станицу Дон», в том числе проведение Всероссийского молодежного форума «Ростов» (флагманский проект «Молодежной станицы Дон»).

«Это партнерство позволит расширить возможности для профессионального самоопределения молодежи. Соглашение предусматривает проведение совместных образовательных и просветительских проектов для школьников и студентов по всей России, что позволит развеять мифы об АПК как архаичной и малоперспективной отрасли и познакомить молодых людей с современным сельским хозяйством»,— отметила PR-директор Агрохолдинга «СТЕПЬ» Ирина Грузинова.

По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, сейчас в донском АПК трудятся более 42 тыс. человек. По информации минтруда и социального развития региона, в первом полугодии 2023 года средняя зарплата в АПК составила 43 тыс. руб. В министерстве уточнили, что с 2023 года по 2029-й общая потребность в кадрах в донском агропроме превысит 3,5 тыс. человек: более 2,8 тыс.— по рабочим специальностям и свыше 670 — по таким вакансиям, как агроном, бухгалтер, экономист, ветеринар и др.

Напомним, в этом году Агрохолдинг «СТЕПЬ» организовал собственную корпоративную программу «Учебный год в СТЕПИ», которая придумана, чтобы познакомить молодых людей с АПК, популяризировать агросферу и привлечь молодежь в отрасль. За первые полгода программа уже охватила 3,5 млн школьников и студентов по всей стране. Один из наиболее крупных проектов — участие в федеральной программе «Россия — мои горизонты», в рамках которой специалисты компании подготовили профориентационные уроки о профессиях агронома и зоотехника для школьников по всей стране.

Также «СТЕПЬ» сотрудничает со всероссийской образовательной платформой «Я в Агро» от Россельхозбанка. Специалисты Агрохолдинга на регулярной основе проводят профориентационные встречи на базе платформы. Кроме того, «СТЕПЬ» приняла участие в первом заезде образовательной программы «Пространство "Я в Агро"».