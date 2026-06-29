На Ставрополье намолот зерна достиг 250 тысяч тонн

В Ставропольском крае к уборке урожая приступили 19 муниципальных округов. Обработано около 60 тыс. га, что составляет первые 3% от запланированного объема. Намолот уже превысил 250 тыс. т зерна. Средняя урожайность на данный момент составляет 41,4 центнера с гектара. Об этом сообщает глава региона Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: admkrai.krasnodar.ru Фото: admkrai.krasnodar.ru

«Погода пока не самая дружелюбная, но в целом работы проходят в нормальные агротехнологические сроки. Необходимые для жатвы ресурсы у аграриев есть: техника в строю, запасов топлива достаточно»,— отметил губернатор.

Вопрос обеспечения АПК всем необходимым для уборки находится контролирует министр сельского хозяйства края Константин Ишков.

Наталья Белоштейн