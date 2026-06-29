Загрязнений береговой полосы и акватории моря в Сочи не выявлено

В Сочи загрязнений береговой полосы и морской акватории не выявлено. Специалисты продолжают мониторинг экологического состояния пляжей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Осмотр берега проводят сотрудники районных администраций, департамента курортов и туризма, а также арендаторы пляжных территорий. За акваторией наблюдают патрульные суда ГИМС МЧС России.

Согласно дополнительной информации от Роспотребнадзора, с начала 2026 года ведомство исследовало около 3 тыс. проб морской воды, которая была взята на городских пляжах Сочи. Проверку проводили по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и вирусологическим показателям. Отмечается, что все полученные результаты исследований соответствуют установленным гигиеническим нормативам.

Алина Зорина