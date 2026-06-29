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Инвалиду возместили расходы на лекарства в Геленджике

После вмешательства прокуратуры в Геленджике инвалиду возместили расходы на приобретение медикаментов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Прокуратура Геленджика установила, что 72-летний местный житель, страдающий сахарным диабетом, на протяжении года не получал льготные лекарства. Пенсионер приобретал жизненно важные медикаменты за собственные деньги.

После прокурорской проверки жителю Геленджика возместили более 4 тыс. руб. В настоящее время он обеспечен лекарствами, заявили в пресс-службе ведомства.

Кристина Мельникова

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