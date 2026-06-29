Флит Лизинг запустил финансирование автомобилей VOLGA на специальных условиях

Клиентам компании доступна выгода до 9% при покупке автомобилей возрождённой марки — предложение стартует одновременно с началом официальных продаж модельного ряда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Флит Автолизинг» Фото: пресс-служба «Флит Автолизинг»

Размер выгоды клиентов Флит Лизинга при покупке автомобилей VOLGA зависит от модели и количества машин. При покупке до 5 единиц дисконт от розничной цены составит 5-6%, от 6 до 9 — 6-7%, от 10 автомобилей — 9% вне зависимости от модели.

Для клиентов доступна программа «Быстрый лизинг» — предполагает аванс от 15%, срок до 48 месяцев и ускоренное рассмотрение. Для бизнеса, который планирует масштабное обновление, действует программа «Корпоративный парк» — увеличенный лимит финансирования, минимальный аванс и гибкий график.

Модельный ряд VOLGA представлен тремя моделями: бизнес-седаном C50, среднеразмерным кроссовером K40 и флагманским кроссовером K50. Производство развернуто на высокотехнологичной площадке в Нижнем Новгороде, где ранее выпускались автомобили Skoda и Volkswagen. Гарантия на автомобили бренда составляет 5 лет или 150 000 км.

Акция продлится до 31 декабря 2026 года. Не является публичной офертой.

ООО «Флит Автолизинг», ИНН: 7705757890