В Мурманской области с 1 июля проиндексируют региональные соцвыплаты на 60 млн рублей

С 1 июля в Мурманской области будут проиндексированы более 15 видов региональных социальных выплат. На эти цели из областного бюджета дополнительно направлено свыше 60 млн рублей. Меры затронут свыше 200 тыс. жителей региона, включая 25 тыс. семей с детьми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Индексация коснется регионального материнского капитала

Фото: Андрей Белавин Индексация коснется регионального материнского капитала

Фото: Андрей Белавин

«Поддержка людей остается ключевым приоритетом», — подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

Индексация коснется регионального материнского капитала, выплат семьям с детьми, компенсаций на оплату ЖКУ ветеранам труда, труженикам тыла, детям войны, почетным донорам и специалистам, работающим в сельской местности.

Кирилл Конторщиков