Вологодские семьи получат 300 тысяч рублей при рождении третьего ребенка

В Вологодской области молодые семьи могут претендовать на единовременную выплату в 300 тыс. рублей при рождении третьего или последующего ребенка. Мера действует по губернаторской программе «Семья — оплот Русского Севера» и нацпроекту «Семья». Выплату уже получили более 330 семей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обоим супругам на момент рождения ребенка не должно быть 36 лет, необходима регистрация в области

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Обоим супругам на момент рождения ребенка не должно быть 36 лет, необходима регистрация в области

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

«Поддержка молодых семей — один из ключевых приоритетов демографической политики региона. Выплата предоставляется независимо от уровня дохода семьи. Это реальная помощь, которая позволяет родителям направить средства на самые важные нужды»,— пояснил министр труда и социальной защиты Александр Ершов.

Условия просты: обоим супругам на момент рождения ребенка не должно быть 36 лет, необходима регистрация в области. Заявление можно подать через госуслуги или МФЦ в течение года.

Кирилл Конторщиков