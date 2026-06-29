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В Саратове ограничат доступ в парки из-за непогоды

Администрация Саратова ввела временные ограничения на посещение ряда парков в связи с ухудшением погодных условий. Как сообщает Telegram-канал мэра Игоря Молчанова, 30 июня в городе ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 15 м/с и небольшой дождь.

В Саратове парки закрывают ради безопасности горожан

В Саратове парки закрывают ради безопасности горожан

Фото: ИА «Общественное мнение»

В Саратове парки закрывают ради безопасности горожан

Фото: ИА «Общественное мнение»

В целях безопасности горожан принято решение закрыть доступ в Городской парк, парк «Семхоз», сад «Липки» и Детский парк. В городской администрации отметили, что все аварийно-спасательные формирования переведены в режим повышенной готовности.

Жителей и гостей города призывают соблюдать осторожность при нахождении на улице.

Марина Окорокова