В Саратове ограничат доступ в парки из-за непогоды

Администрация Саратова ввела временные ограничения на посещение ряда парков в связи с ухудшением погодных условий. Как сообщает Telegram-канал мэра Игоря Молчанова, 30 июня в городе ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 15 м/с и небольшой дождь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Саратове парки закрывают ради безопасности горожан

Фото: ИА «Общественное мнение» В Саратове парки закрывают ради безопасности горожан

Фото: ИА «Общественное мнение»

В целях безопасности горожан принято решение закрыть доступ в Городской парк, парк «Семхоз», сад «Липки» и Детский парк. В городской администрации отметили, что все аварийно-спасательные формирования переведены в режим повышенной готовности.

Жителей и гостей города призывают соблюдать осторожность при нахождении на улице.

Марина Окорокова