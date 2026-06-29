Число отравившихся в астраханском магазине «Михайловский» выросло до 30 человек

Вновь выросло количество пострадавших после употребления продукции из расположенного в Астрахани магазина «Михайловский». Подробности сообщил ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Число отравившихся в Астрахани едой из "Михайловского" выросло до 30

Фото: Марина Окорокова Число отравившихся в Астрахани едой из "Михайловского" выросло до 30

Фото: Марина Окорокова

Вчера вечером число отравившихся составило 26 человек. Сегодня потерпевших уже 30. Информацию подтвердили журналистам правоохранители.

Изначально сообщили о 14 пострадавших. Все они купили в кулинарии «Михайловского» готовую продукцию. Лабораторный анализ показал содержание в ней сальмонеллы. Среди отравившихся есть дети.

Одна из потерпевших скончалась в ночь на 27 июня. Остальные находятся под наблюдением медиков. СУ СКР Астраханской области завел дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Дарья Васенина