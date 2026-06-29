Число отравившихся в астраханском магазине «Михайловский» выросло до 30 человек
Вновь выросло количество пострадавших после употребления продукции из расположенного в Астрахани магазина «Михайловский». Подробности сообщил ТАСС.
Число отравившихся в Астрахани едой из "Михайловского" выросло до 30
Фото: Марина Окорокова
Вчера вечером число отравившихся составило 26 человек. Сегодня потерпевших уже 30. Информацию подтвердили журналистам правоохранители.
Изначально сообщили о 14 пострадавших. Все они купили в кулинарии «Михайловского» готовую продукцию. Лабораторный анализ показал содержание в ней сальмонеллы. Среди отравившихся есть дети.
Одна из потерпевших скончалась в ночь на 27 июня. Остальные находятся под наблюдением медиков. СУ СКР Астраханской области завел дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.