На Восточном обходе Краснодара построят более 100 тысяч «квадратов» складов

В Краснодаре может появиться новый складской комплекс для хранения сельскохозяйственной продукции общей площадью более 101 тыс. кв. м. Соответствующая информация содержится в документе о согласовании архитектурно-градостроительного облика объектов, опубликованном на сайте администрации города, обратили внимание «Ведомости Юг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Проект планирует реализовать компания «Территория». Он предусматривает строительство складских зданий с административно-бытовыми помещениями на участках, расположенных на Восточном обходе Краснодара. На одном из участков предполагается возведение двух двухэтажных зданий площадью по 12,1 тыс. кв. м каждое. На втором участке планируется построить еще четыре объекта совокупной площадью 77,2 тыс. кв. м.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», зарегистрированное в Краснодаре в 2024 году ООО «Территория» находится под управлением компании «Капитал Консалтинг». Бенефициаром организации выступает Анаида Аветисян, связанная с рядом компаний, работающих на рынке недвижимости Краснодара, включая «Стройдевелопмент».

Вячеслав Рыжков