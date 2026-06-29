В Туапсинском округе работают 15 АЗС

По состоянию на 10:00 29 июня в Туапсинском округе продолжают работу 15 автозаправочных станций. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На ряде АЗС по решению собственников введены ограничения на отпуск топлива. В частности, на трех станциях установлен лимит до 90 литров на один автомобиль, еще на одной — до 20 литров, а на одной заправке в Туапсе — до 30 литров на транспортное средство.

Согласно опубликованным данным, бензин АИ-100 доступен на 11 АЗС, АИ-95 и АИ-92 — на 12 станциях, дизельное топливо — на 14.

Власти округа призвали жителей не создавать ажиотажный спрос и воздержаться от закупки топлива сверх текущей потребности. Информация об изменении ситуации будет публиковаться дополнительно.

Вячеслав Рыжков