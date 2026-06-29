После атаки БПЛА в Славянске-на-Кубани ограничили продажу топлива

В Славянском районе Краснодарского края и Славянске-на-Кубани введены ограничения на продажу топлива после атаки беспилотников. Об этом сообщил глава муниципалитета Роман Синяговский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По его словам, владельцы легковых автомобилей смогут приобрести не более 20 литров бензина, при этом отпуск осуществляется исключительно непосредственно в топливные баки транспортных средств. Ограничения, как уточняется, введены по решению собственников автозаправочных станций.

По данным районных властей, на территории муниципалитета функционируют семь АЗС, из которых четыре отпускают топливо только по топливным картам. Ограничения распространяются также на дизельное топливо — его продажа ограничена объемом до 60 литров.

Власти района призвали жителей не создавать ажиотажный спрос и отказаться от закупок топлива впрок.

В ночь на 28 июня Славянск-на-Кубани подвергся массированной атаке беспилотников. В результате погиб один человек, также возник пожар на территории нефтеперерабатывающего предприятия. Работы по ликвидации возгорания продолжаются.

Вячеслав Рыжков