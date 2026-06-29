В Карачаево-Черкесии к поискам пропавшего в горной реке туриста подключили кинологов

В Карачаево-Черкесии продолжаются поиски туриста из Москвы, которого более десяти дней назад унесло течением горной реки Учкулан. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по республике.

В понедельник к поисковой операции подключили кинологический расчет Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В. М. Дзераева. Спасатели обследуют прибрежную территорию, русла рек и прилегающие участки местности.

По данным ведомства, за время поисков общая протяженность обследованного маршрута превысила 150 км.

Турист пропал 19 июня во время сплава по реке Учкулан. Катамаран, на котором находились двое жителей Москвы, перевернулся. Одному из мужчин удалось самостоятельно выбраться на берег, второго унесло течением.

В МЧС отметили, что группа не зарегистрировала маршрут в подразделениях ведомства перед выходом на сплав.

Валерий Климов