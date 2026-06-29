В Ставрополе члены преступной группы продали человека за четыре коробки колбасы

Ленинский районный суд Ставрополя арестовал на два месяца участницу организованной преступной группы, обвиняемую в продаже похищенного человека за четыре коробки колбасной продукции, сообщили в объединенной пресс-службе судов Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Жительница Ставрополя, проходящая по уголовному делу об торговле людьми, помещена под стражу по решению Ленинского районного суда краевого центра. Обвинение предъявлено по части 3 статьи 127.1 УК РФ — купля-продажа человека в целях эксплуатации с угрозой применения насилия.

Согласно материалам следствия, фигурантка дела действовала в составе организованной преступной группы. Злоумышленники воспользовались уязвимым положением потерпевшего: тяжелыми жизненными обстоятельствами, состоянием алкогольного опьянения и утраченными социальными связями. Жертву насильно удерживали в частном доме, принуждая к выполнению физического труда.

Впоследствии участники группировки реализовали похищенного гражданина третьим лицам — расчет за человека составил четыре коробки колбасных изделий.

Изучив ходатайство следователя и представленные материалы дела, суд счел доводы обвинения достаточными и избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Постановление в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано в установленном порядке.

Станислав Маслаков