На Ставрополье изъяли более 2 тыс. нелегальных вейпов

В городе Лермонтове Ставропольского края полицейские изъяли крупную партию немаркированной табачной и никотинсодержащей продукции общей стоимостью свыше 1,2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В ходе обысков сотрудники полиции обнаружили около 1 тыс. пачек сигарет и 1,1 тыс. электронных курительных устройств. Согласно заключению экспертизы, стоимость изъятой продукции превысила 1,2 млн рублей.

По данным правоохранительных органов, местная жительница приобрела немаркированную табачную и никотинсодержащую продукцию, после чего хранила ее дома и в принадлежащих ей торговых точках для последующей продажи.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение и сбыт товаров без обязательной маркировки, совершенные в особо крупном размере). Следственные действия продолжаются.

Валерий Климов