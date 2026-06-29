На Ставрополье прокуратура оштрафовала четые опасных нефтегазовых объекта

Ставропольская межрайонная природоохранная прокуратура выявила на территории Нефтекумского округа нефтегазовое предприятие, эксплуатировавшее четыре промышленных объекта с выбросами в атмосферу без необходимой разрешительной документации, — по итогам надзорных мероприятий компании назначены административные штрафы совокупным размером 200 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Сотрудники Ставропольской межрайонной природоохранной прокуратуры провели проверку соблюдения природоохранного законодательства в части защиты атмосферного воздуха. В ходе надзорных мероприятий в Нефтекумском округе было установлено, что местная нефтегазовая структура эксплуатирует четыре объекта, отнесенных к категории экологически опасных производств.

Как выяснили надзорщики, предприятие в процессе хозяйственной деятельности осуществляло выброс загрязняющих веществ в атмосферу, не располагая комплексным экологическим разрешением, получение которого прямо предписано действующим законодательством. Подобная практика фактически выводила производственную деятельность компании из сферы государственного экологического контроля.

По каждому из четырех объектов прокуратура инициировала самостоятельное административное производство по статье 8.47 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за осуществление хозяйственной деятельности без комплексного экологического разрешения. По итогам рассмотрения всех дел юридическому лицу назначены денежные взыскания на общую сумму 200 тыс. руб.

Параллельно природоохранная прокуратура направила в суд исковое заявление, и по его результатам на организацию была возложена юридическая обязанность оформить необходимый пакет разрешительных документов. Назначенные финансовые санкции предприятие погасило в полном объёме. Ход устранения выявленных нарушений экологического законодательства остается на контроле надзорного ведомства.

Станислав Маслаков