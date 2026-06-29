Кубань вошла в топ-5 регионов с самым высоким доходом репетиторов

Краснодарский край вошел в пятерку российских регионов, где репетиторы зарабатывают больше всего. В среднем на Кубани частные педагоги выручают 56,7 тыс. руб. в месяц, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экспертов «Авито Работы».

В тройку лидеров вошли Санкт-Петербург (62,1 тыс. руб. в месяц), Московская область (58,4 тыс. руб.) и Москва (57,8 тыс. руб.). Замыкает пятерку Воронежская область (55,8 тыс. руб.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов отметил связь уровня доходов частных педагогов с развитой образовательной инфраструктурой названных регионов.

Маргарита Синкевич