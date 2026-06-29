Ставропольцы получили ошибочные SMS об авиаугрозе из-за сбоя системы оповещения

В ночь с 28 на 29 июня 2025 года абоненты одного из мобильных операторов в Ставрополе и ряде прилегающих округов края получили SMS-уведомления об авиационной опасности — как выяснилось, из-за технического сбоя в системе оповещения, а сами сообщения предназначались жителям приграничного муниципалитета Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Маслаков Фото: Станислав Маслаков

Массовая рассылка тревожных уведомлений об авиационной угрозе, поступивших на телефоны ставропольцев поздно вечером 28 июня и продолжавшейся до 29 июня, оказалась следствием технического сбоя в работе одного из федеральных операторов мобильной связи. Об этом сообщила пресс-служба Поисково-аварийной спасательной службы Ставропольского края.

Сигнал тревоги изначально направлялся в адрес жителей одного из муниципальных образований Краснодарского края, непосредственно граничащего со Ставропольем, — именно там в указанный период был введен режим авиационной опасности. Однако из-за неполадок в программном обеспечении оператора сообщения ушли значительно дальше — в краевой центр и несколько соседних округов Ставрополья.

По данным регионального штаба, на территории Ставропольского края в этот период действовал лишь режим беспилотной опасности. Режим авиационной опасности в регионе не объявлялся и не вводился.

Инцидент наглядно обозначил уязвимость автоматизированных систем экстренного оповещения в условиях, когда тревожные режимы различного уровня вводятся в сразу нескольких граничащих между собой субъектах федерации. Ошибочная рассылка способна спровоцировать панику среди населения и дезориентировать людей в реальной кризисной ситуации.

Власти региона призвали жителей Ставрополья ориентироваться исключительно на проверенные официальные источники информации.

Станислав Маслаков