В Восточной промзоне Краснодара сохранили работу более 400 предприятий

В Восточной промышленной зоне Краснодара по состоянию на начало июня 2026 года сохранили работу более 400 предприятий различных отраслей. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в министерстве промышленной политики Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Для сравнения, в 2023 году в этой части города насчитывалось более 430 компаний, из которых свыше 100 занимались промышленным производством. Кроме того, власти региона отмечали, что прорабатывают вопрос о расширении промпарка в восточной части Краснодара на 240 га.

В ведомстве пояснили, что большинство организаций занимает арендованные площади, что обусловливает «территориальную миграцию» бизнеса внутри промзоны. Предприятия меняют расположение преимущественно из-за изменения условий пользования площадками, поиска более выгодных участков и сокращения операционных затрат. При этом в минпроме не подтвердили связь переноса производств с активностью девелоперов на прилегающих участках.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что Восточная промзона Краснодара не была включена в проекты КРТ. По данным администрации, развитие территории связывают с модернизацией транспортной инфраструктуры, в том числе с реконструкцией улиц Симферопольской и Демуса, а также железнодорожного переезда.

Сейчас ведутся строительно-монтажные работы по переустройству перекрестка на пересечении ул. Симферопольской и Новороссийской. Завершить обновление участка планируют до конца 2026 года.

Нурий Бзасежев