Лихачев: «Росатом» готовит кадры для мира – новости образования

В преддверии Дня молодежи в Обнинске (Калужская область) завершился IV Международный молодежный форум «Обнинск NEW 2026». Главной темой мероприятия, организованного при поддержке госкорпорации «Росатом», правительства региона и НИЯУ МИФИ, стала подготовка квалифицированных специалистов для мировой атомной отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Барей / Газета «Страна Росатом» Фото: Анастасия Барей / Газета «Страна Росатом»

В этом году площадка собрала свыше 700 участников из 85 стран, а также делегации из 10 государств. Благодаря гибридному формату к сессиям подключились тысячи студентов на 25 партнерских площадках по всему миру.

К гостям форума обратились председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и гендиректор Всемирной ядерной ассоциации Сама Бильбао-и-Леон. В пленарной сессии приняли участие руководители национальных атомных ведомств стран-партнеров, включая председателя Агентства РК по атомной энергии Алмасадама Саткалиева и директора Агентства по атомной энергии при Кабмине Узбекистана Азима Ахмедходжаева.

Образовательные инициативы для новых рынков

По прогнозам МАГАТЭ, к 2050 году глобальные атомные мощности могут вырасти втрое. Это требует подготовки тысяч инженеров, физиков и управленцев. Реализуя масштабные проекты по возведению энергоблоков за рубежом, «Росатом» берет на себя ответственность за обучение эксплуатационного персонала будущих АЭС.

В рамках форума в Обнинске прошел 10-дневный образовательный марафон. На площадке стартовал первый этап совместной программы МАГАТЭ и Корпоративной Академии «Росатома» по подготовке кадров для стран, впервые запускающих атомную генерацию. Также начали работу летний университет «Обнинск Тех» и международный женский лагерь «Невидимая сила».

Практическим итогом мероприятия стало подписание двух соглашений с участием «Росатома», министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова и губернатора Калужской области Владислава Шапши. Документы направлены на продвижение российского инженерного образования за рубежом и дальнейшее развитие международного научно-образовательного центра «Обнинск Тех», создаваемого при поддержке МАГАТЭ.

Молодежная повестка и международное сотрудничество

Первая часть программы была посвящена влиянию молодежных сообществ на трансформацию отрасли. В частности, заместитель директора департамента науки и интеграции Организации ИТЭР Александр Алексеев отметил высокий потенциал термоядерных исследований как перспективного направления для нового поколения инженеров.

Отдельное внимание привлекла встреча главы «Росатома» Алексея Лихачева со вторым составом международного молодежного совета Impact Team 2050. Тринадцать молодых лидеров из 13 стран обсудили продвижение идей мирного атома и инструменты достижения Целей устойчивого развития ООН. Кроме того, на форуме состоялась презентация книги «Живые принципы» — сборника реальных историй о том, как идеи Молодежной декларации атомного сотрудничества работают на практике в науке, медицине и экологии.

Планы по развитию кластера «Обнинск Тех»

«Мы видим свою миссию в том, чтобы отвечать на глобальный вызов подготовки квалифицированных специалистов. Сегодня развитие ядерной энергетики требует не только технологий, но и сильной международной системы подготовки кадров», — подчеркнул генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев. Он добавил, что формируемый кластер «Обнинск Тех» призван вывести продвижение российского профильного образования на новый уровень.

Ректор НИЯУ МИФИ Владимир Шевченко отметил, что «Обнинск Тех» — это проект национального масштаба. Он объединит лучшие программы вузов консорциума «Росатома» и лучшие практики работы с иностранными студентами.

К 2030 году проект намерен занять до 20% мирового рынка профильного образования и подготовить не менее 10 тысяч специалистов, половину из которых составят иностранные слушатели. Фундамент для этого уже заложен: за последние четыре года обучение здесь прошли более 5 тысяч человек из 100 стран, а в базовом университете кластера (ИАТЭ НИЯУ МИФИ) открыты восемь новых лабораторных комплексов, где проходят практику студенты из 16 государств.