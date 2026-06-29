Губернатор Саратовской области инициировал отставку главы Вольского района

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин внес на рассмотрение депутатов Вольского муниципального собрания вопрос о привлечении к ответственности и увольнении действующего главы района Сергея Сафонова. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Z 64».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главу Вольского района Саратовской области предложили уволить

Фото: Администрация Вольского МР Главу Вольского района Саратовской области предложили уволить

Фото: Администрация Вольского МР

По словам господина Бусаргина, основанием для такого предложения стали системные жалобы жителей на работу местных властей. Граждане недовольны положением дел в ряде социально значимых сфер, а также реализацией ключевых проектов развития муниципалитета.

Ранее стало известно, что спикер ГД Вячеслав Володин направил обращение в прокуратуру Саратовской области по поводу ненадлежащего ремонта дворов образовательных учреждений в Вольске. В 2025 году на эти цели выделили 111 млн руб. из привлеченных источников. В обращении отмечается, что прокуратуре предстоит дать оценку действиям как подрядчика, так и заказчика работ, а также выяснить, каким образом были приняты и оплачены объекты при наличии явных дефектов.

Марина Окорокова