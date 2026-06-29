Ростовский порт потребовал от Росгранстроя еще 3,5 млн рублей за использование помещений

Арбитражный суд Ростовской области принял к производству новый иск АО «Ростовский порт» к ФГКУ «Росгранстрой». Компания требует взыскать с федерального учреждения 3,14 млн рублей за фактическое пользование помещениями, а также 427 тыс. рублей процентов за пользование чужими денежными средствами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Как следует из материалов суда, спор касается помещений в зданиях на улице Береговой, 30, где расположен пункт пропуска через государственную границу. В конце 2017 года «Ростовский порт» передал их Росгранстрою в безвозмездное пользование. Срок договора истек в 2019 году, однако учреждение продолжило занимать помещения.

В декабре 2019 года арбитраж обязал Росгранстрой освободить занимаемые площади. Судебный акт устоял в апелляционной и кассационной инстанциях и вступил в законную силу, однако исполнение решения неоднократно откладывалось.

Позднее стороны заключили мировое соглашение, по которому часть помещений осталась в пользовании государственных контрольных органов, а остальные площади Росгранстрой должен был освободить до конца 2021 года. Однако этого сделано не было. Попытка учреждения добиться новой отсрочки исполнения решения суда также не увенчалась успехом.

После этого спор перешел в финансовую плоскость. «Ростовский порт» начал взыскивать с Росгранстроя плату за фактическое пользование принадлежащими ему помещениями. Новый иск о взыскании более 3,5 млн рублей стал очередным в серии подобных требований.

Валерий Климов