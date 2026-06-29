Белгород стал 95-м городом России из 100 по вводу жилья на человека в 2025 году

По итогам 2025 года Белгород занял 95-е место из 100 в общероссийском рейтинге по вводу жилья в пересчете на одного жителя. В городе построили 57 тыс. кв. м жилья, что на 30,5% меньше, чем годом ранее. Показатель на душу населения составил 0,174 кв. м — самый низкий среди всех городов Черноземья. Удельный вес городского ввода в общем объеме региона составил 7%, обеспеченность населения жильем — 32,7 кв. м на человека. Такие данные привели аналитики РИА «Рейтинг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Лидером макрорегиона стал Воронеж, занявший 27-е место. В городе ввели 915 тыс. кв. м жилья — по 0,876 кв. м на каждого жителя, что на 9% больше, чем в 2024 году. Доля городского жилья в общем объеме региона составила 47,3%, а обеспеченность населения жильем достигла 34,8 кв. м на человека.

На втором месте среди городов Черноземья — Тамбов (33-е место в общероссийском рейтинге). Там ввели 210 тыс. кв. м жилья (рост на 9,8%), на душу — 0,727 кв. м. Удельный вес города в областном вводе — 48,8%, обеспеченность жильем — 38,1 кв. м на человека.

Исследование подготовлено Центром экономических исследований «РИА Рейтинг» на основе данных Росстата. Рейтинг построен по показателю объема жилья, введенного в эксплуатацию в 2025 году в расчете на одного жителя города. Под обеспеченностью населения жильем понимается общая площадь жилых помещений в среднем на человека. В рейтинг не вошли города Донецк, Запорожье, Луганск и Херсон в связи с отсутствием статистических данных по ним.

Липецк расположился на 49-й строчке с показателем 285 тыс. кв. м, что на 11,3% меньше предыдущего года. На каждого жителя пришлось 0,589 кв. м. Городская доля в общем объеме региона — 41,7%, обеспеченность — 34,7 кв. м на человека.

Курск (82-е место) и Орел (84-е) показали значительное снижение объемов — на 42,4% и 28,6% соответственно. В Курске ввели 174 тыс. кв. м (0,400 на душу), удельный вес городского жилья — 20,3%, обеспеченность — 32,7 кв. м. В Орле — 101 тыс. кв. м (0,347 на душу), доля города — 28,8%, обеспеченность — 34,6 кв. м на человека.

Первую строчку в рейтинге занял Кызыл с показателем 2,348 кв. м на человека (308 тыс. кв. м, +33,6%, удельный вес — 65,9%, обеспеченность — 21,2 кв. м). На втором месте расположился Краснодар — 2,151 кв. м (2 696 тыс. кв. м, –8,2%, доля 43,2%, обеспеченность 42,9 кв. м). Тройку замыкает Тюмень — 1,986 кв. м (1 721 тыс. кв. м, +18,2%, удельный вес 58,3%, обеспеченность 36,3 кв. м). На последнем 100-м месте — Мурманск с результатом 0,032 кв. м на человека (всего 8 тыс. кв. м, падение на 42,3%, доля города в регионе — 8,7%, обеспеченность — 28 кв. м). 99-ю строчку занимает Петропавловск-Камчатский — 0,081 кв. м (13 тыс. кв. м, снижение на 54,9%, удельный вес — 14,3%, обеспеченность — 28,2 кв. м). Замыкает тройку аутсайдеров Комсомольск-на-Амуре (98-е место) — 0,085 кв. м (20 тыс. кв. м, –44,1%, доля города — 3,6%, обеспеченность — 25,2 кв. м).

В марте стало известно, что лидерами Черноземья в общероссийском рейтинге по вводу жилья в 2025 году стали Воронежская и Курская области, занявшие 16-е и 19-е места соответственно.

Кабира Гасанова