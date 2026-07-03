Malolo будет больше всех

В настоящее время на судоверфи William Cramp & Sons в Филадельфии ведется постройка пассажирского лайнера, который после завершения работ в 1927 году превзойдет по размерам, скорости и роскоши кают любой пассажирский лайнер американской постройки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пароход «Королева Фредерика» (Малоло)

Фото: slq.qld.gov.au Пароход «Королева Фредерика» (Малоло)

Фото: slq.qld.gov.au

Корабль Malolo будет иметь длину 582 фута (177,4 м), ширину 83 фута (25,3 м) и водоизмещение 22 050 тонн при осадке 28 футов 6 дюймов (8,7 м). Он рассчитан на скорость 22 узла (40,7 км/ч). Мощность двигателей — 25 000 лошадиных сил. Его конструктор, мистер Уильям Фрэнсис Гиббс, отошел от традиционных пропорций судов этого класса. До сих пор пассажирские суда дальнего плавания характеризовались умеренной шириной и большой осадкой, но Гиббс спроектировал Malolo с необычной для его длины шириной и умеренной осадкой.

Пар будет подаваться батареей из 12 водотрубных котлов, работающих на жидком топливе, которые будут поддерживать постоянное рабочее давление 280 фунтов пара на квадратный дюйм (20 кг силы на кв. см). Это соответствует современной тенденции к повышению давления в котлах, и, насколько известно, это самое высокое рабочее давление, когда-либо использовавшееся на пассажирском пароходе. У лайнера будет два гребных винта диаметром 19 футов (5,8 м), которые будут приводиться в движение двумя комплектами турбин, каждая из которых имеет камеру высокого, среднего и низкого давления.

Malolo строится для Американско-Гавайской пароходной компании. Корабль будет хорошо защищен от катастрофы благодаря двойной защите дна и переборок, а также большой насосной мощности, достаточной для перекачки воды в сутки в объеме, который в 146 раз превышает его вес. По уровню роскоши корабль будет не уступать любому атлантическому лайнеру. На борту будут крытый и открытый кинотеатры, бассейн, прачечная, парикмахерская для экипажа, спортзал, а также самое большое количество отдельных ванных комнат, когда-либо построенных на судне. В довершение всего на нем будет установлен автомат по разливу газированных напитков, который будет обслуживать специально обученный специалист, который сможет приготовить любой заказанный ему напиток.

О планах строительства суперлайнера писал в 1926 году журнал Scientific American.

Материал подготовил Алексей Алексеев