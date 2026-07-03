Первый защитник окружающей среды

Предмет науки экологии и ее рамки среди прочих подразделов науки биологии Эрнст Геккель сформулировал в монографии «Generelle Morphologie der Organismen» («Общая морфология организмов», 1866). С тех пор экология прошла длинный путь и к настоящему времени видоизменилась так, что едва ли Геккель узнал бы в ней свою экологию.

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Эрнст Генрих Филипп Август Геккель родился в Йене в весьма состоятельной семье. Его отец был юристом и членом Высшего правительственного совета Саксонии, а также владельцем прибыльной фабрики по отбеливанию сукна. По настоянию отца Эрнст получил медицинское образование в Берлинском и Вюрцбургском университетах, стал доктором медицины, получил лицензию акушера и хирурга и даже одно время занимался частной врачебной практикой. Но недолго, потому что считал хирургию «самой мерзкой вещью, которую только можно придумать». Съездив вместе со своим товарищем еще со студенческих времен по Вюрцбурскому университету Карлом Гегенбауэром, который к тому времени был уже адъюнкт-профессором (доцентом) зоологии Йенского университета, Геккель увлекся морской биологией. Три года спустя он издал определитель радиолярий («Die Radiolarien (Rhizopoda radiaria): eine Monographie», 1862) и сам стал адъюнкт-профессором зоологии Университета Йены.

Геккель мог бы остаться в истории науки одним из выдающихся морских планктонологов своего времени. К тому же у него проявился недюжинный талант рисовальщика: его двухтомник «Kunstformen der Natur» («Формы искусства природы») с его рисунками морских беспозвоночных, напоминающих причудливые украшения, антиквары продают сейчас за большие деньги. Но в 1859 году вышла книга Чарлза Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора», и Геккель, прочитав ее, стал убежденным эволюционистом. Более того, он искренне поверил, что способен ее развить и усовершенствовать.

Профессор Йенского университета Эрнст Геккель остался в истории науки как соавтор (вместе с Фрицем Мюллером) фундаментального биогенетического закона, гласящего, что онтогенез есть быстрое и краткое повторение филогенеза. Геккель же ввел в науку термины «онтогенез» (индивидуальное развитие организма) и «филогенез» (эволюционный путь этого организма), которые тут же вошли в словарь ученых-эволюционистов. А вот на «экологию» Геккеля тогда практически никто из его коллег-ученых не обратил внимания. Про нее биологи вспомнили лишь спустя полвека, озаботившись теорией биогеоценозов и экосистем. А еще век спустя экология так далеко вышла за рамки биологии, что сейчас только ленивый не старается приспособить ее к тому, чем он занимается на работе, да и порой в домашнем обиходе тоже: например, возвращаясь с работы в «экосистему умного дома».

Редукционист Геккель

Как уже сказано выше, предмет науки экологии и ее рамки среди прочих подразделов науки биологии Эрнст Геккель сформулировал в своей монографии «Generelle Morphologie der Organismen» («Общая морфология организмов», 1866), точнее — в первом ее томе. Обоснование и формулировку биогенетического закона он изложил в ее втором томе. А в целом этот двухтомник Геккеля считается в истории науки одним из самых важных научных трудов второй половины XIX века. Будучи убежденным сторонником и пропагандистом теории Дарвина, Геккель старался ее усовершенствовать путем редукционизма, то есть сведением причин и следствий естественного отбора к самому простому их объяснению — механистическому, как он выражался.

«Теории пришествия Ламарка и Гете не нуждаются в дополнительных доказательствах для своей полной обоснованности,— писал Геккель.— Помимо того что теория отбора Дарвина дает вполне адекватное причинно-механистическое обоснование этой теории, мы находим самые убедительные доказательства ее истинности во всей морфологии и физиологии организмов. Об этом свидетельствуют все известные нам факты в этой области науки, включая все явления палеонтологического, индивидуального и систематического развития. Во всей органической природе не существует ни одного факта, который был бы несовместим с ней, поэтому мы просто имеем выбор между полным отказом от всякого научного объяснения явлений органической природы и безусловным принятием теории происхождения (Дарвина.— “Ъ-Наука”)».

Со стороны Геккеля, человека верующего, каковым, впрочем, был и Дарвин, было чистой воды ересью разоблачение и низведение на нет креационистской «Философии зоологии» Ламарка и принципа «Бог-природа» Иоганна Вольфганга Гете, который хоть и был самоучкой в биологии, но при этом пользовался авторитетом у ученых как неплохой специалист в области сравнительной анатомии. Но наука в данном случае победила веру. Дарвин открыл механизм естественного отбора, а Геккель предположил, что этот механизм вполне можно свести к законам физики и химии. В философии такой подход называется редукционизмом, то есть сведением сложного к простому, высшего к низшему. Такой аксиоматический редукционизм Геккеля вызвал шквал критики со стороны его коллег-зоологов и до сих пор не дает покоя теоретикам эволюционизма, но в свое время он, несомненно, сыграл большую роль в продвижении теории Дарвина.

Die Oecologie Геккеля

«Экология, или учение о природном хозяйстве, это раздел физиологии, который, хотя до сих пор даже не упоминается в учебниках, обещает принести самые блестящие и удивительные плоды» — так Эрнст Геккель начал главу о новой биологической науке в первом томе своей «Generelle Morphologie der Organismen» (1866). «Lehre vom Naturhaushalte» (по-немецки — природное хозяйство) он латинизировал, как это полагается в науке с времен древнегреческих ученых, и в итоге у него получилось название этой новой науки с блестящим, по его мнению, будущим — Oecologie (от древнегреческого oikos — дом, хозяйство).

Необходимость экологии Геккель объяснял так: «До сих пор односторонняя, хотя и в отдельных областях достигшая высокого уровня физиология заставляет меня здесь особо подчеркнуть, что с учетом экологии, науки о взаимоотношениях организмов друг с другом, а также хорологии, науки о географическом и топографическом распространении организмов, в целом, на мой взгляд, должна распадаться на три основных раздела: I. Физиология питания (Nutrition); II. Физиология воспроизводства (Generation); III. Физиология взаимоотношений. К этой последней принадлежит экология как физиология взаимоотношений организмов с внешним миром и друг с другом, а также хорология (, место проживания) как физиология географического и топографического распространения.

Таким образом, физиология взаимоотношений животных должна была бы обсуждать не только функции нервов, органов чувств, мышц, но и более сложные функции, вызывающие экологические и хорологические явления и являющиеся результатом единой жизнедеятельности всего организма. Поскольку питание влияет на сохранение особи, а размножение влияет на сохранение вида (или, точнее, племени), науку об этих двух функциях можно также объединить как “физиологию сохранения”, или учение о механизмах самосохранения организмов, и противопоставить ей “физиологию отношений”, или учение о механизмах взаимоотношений организмов, в качестве другой основной отрасли науки физиологии».

Если заменить в этом пассаже Геккеля физиологию на биологию, то мы получим примерно то же самое, что сейчас пишут во введении учебников по экологии. Только Геккель не ставил себе цели создать новую биологическую науку, его целью было подкрепить теорию Дарвина своей экологией, а точнее — биогеоценологией. «Итак, мы находим, что реально существующие отношения организмов с внешним миром, выраженные во всей сумме экологических и хорологических отношений, широко объясняются теорией происхождения как необходимые следствия механистических причин, в то время как без них они остаются совершенно необъяснимыми, и мы видим в этом объяснении прочную опору самой теории происхождения»,— пишет он в заключение.

Экологическое ассорти

Сейчас историки науки начинают историю экологии с Теофраста (IV век до н. э.), хотя можно ее начинать — и так будет солиднее — с Аристотеля. Иногда историки копают еще глубже — до экологии в древнеиндийских эпосах «Рамаяна» и «Махабхараты» VII-IV веков до н. э., но почему-то забывая про Гомера (около IX века до н. э.), у которого в «Илиале» и «Одиссее» экологии не меньше, чем у индусов. Далее историки экологии упоминают арабского философа IX века н. э. Абу Усмана Амра ибн Бахр аль-Кинани аль-Басри. Потом чередой идут «экологи» Нового времени: Бойль, Левенгук, Линней, Бюффон, Крашенинников, Зуев, Паллас, Циммерман и т. д., и вскользь упоминается Геккель. Сейчас, когда экология стала сверхпопулярной наукой, пристегнуть любого биолога и географа, а то и просто путешественника прошлого к экологии не составляет труда.

Но «золотым веком» экологии, несомненно, была вторая половина прошлого века, особенно его 70-е годы, когда в силу вошел природоохранный алармизм и набирали силу зеленые. Но это была уже совсем другая экология, чем у Геккеля и у его последователей, создавших в первой половине ХХ века учение о биогеоценозах и экосистемах. Геннадий Самуилович Розенберг, членкор РАН и директор Института экологии Волжского бассейна РАН, не так давно попытался разобраться, что же такое экология сейчас. Его статья «Еще раз к вопросу о том, что такое экология?» свободно доступна в интернете, желающие могут почитать ее самостоятельно.

Если коротко, то он собрал целую коллекцию определений «экологии», но позавидовал вице-президенту РАН и главному редактору журнала РАН «Экология» Владимиру Николаевичу Большакову, у которого подобная коллекция оказалась больше. А в заключение профессор Розенберг приводит случай, когда для Международной биологической программы потребовалось официально согласовать формулу экологии. Эта необходимость собрала вместе многих ведущих экологов мира. Каждый участник вставал и произносил собственное определение. И если бы была итоговая запись этого обсуждения, то она выглядела бы примерно так: «Экология — это то, чем занимаюсь я, но не занимаетесь вы…».

Ася Петухова