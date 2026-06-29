В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение 29-30 июня

Очень сильные дожди, ливни, крупный град и гроза с ветром при порывах до 25 м/с ожидаются в Тюменской области 29 и 30 июня, сообщил в Max глава Тюмени Максим Афанасьев со ссылкой на региональный гидрометцентр. Мэр рассказал о подготовке к непогоде в городе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: канал Максима Афанасьева в Max Фото: канал Максима Афанасьева в Max

Так, Единый центр оперативного реагирования (ЕЦОР) официально уведомил о шторме все организации, отвечающие за жизнедеятельность города. Для оперативного устранения подтоплений управляющие компании и подрядные организации актуализировали списки откачивающей техники и оборудования. Ремонт кровель для предотвращения протечек находится на контроле департамента городского хозяйства и фонда капремонта. На перекрестки, которые может затопить во время дождей, направят дополнительные наряды ДПС. С подрядчиками также налаживается взаимодействие по уборке деревьев, если они упадут из-за сильного ветра.

«Дежурные службы и ответственные лица от управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и подрядчиков находятся в повышенной готовности, осуществляют постоянный мониторинг проблемных мест и готовы оперативно реагировать на любые негативные последствия непогоды. Вопрос на контроле! Берегите себя и своих близких! Будьте внимательны и осторожны!»,— сказал Максим Афанасьев.

Ирина Пичурина