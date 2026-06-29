В аэропорту Сочи готовятся обслужить более 100 рейсов

В аэропорту Сочи заявили о непрерывном обслуживании воздушных судов на прилет и вылет в рамках выполнения суточного плана полетов в полном объеме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как сообщили в аэропорту, 29 июня запланировано обслуживание 104 рейсов на прилет и 103 на вылет, общий пассажиропоток оценивается примерно в 37 тыс. человек.

Отмечается, что обстановка в терминале остается контролируемой и спокойной, пассажиры проходят стандартные процедуры без существенных задержек.

В аэропорту также сообщили о работе менеджеров по гостеприимному сервису, которые оказывают помощь пассажирам при необходимости. Для посетителей доступна комната матери и ребенка, а в зонах ожидания оборудованы точки с бесплатной питьевой водой.

Пассажирам рекомендовано заранее уточнять статус рейсов у авиакомпаний перед выездом в аэропорт, а также следить за актуальной информацией через аудиообъявления, электронные табло и официальный сайт воздушной гавани.

Вячеслав Рыжков