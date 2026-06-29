В 2026 году на Ставрополье капитально отремонтируют 44 школы

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что в 2026 году в регионе капитально отремонтируют 44 школы, восемь детских садов и приведут в нормативное состояние 77 км дорог регионального значения.

Владимиров отметил, что задачи, поставленные руководством страны, уже реализуются в Ставропольском крае в рамках национальных проектов. Помимо ремонта социальных объектов и дорог, в регионе продолжится строительство и ввод в эксплуатацию других объектов, предусмотренных действующими программами развития.

Губернатор также подчеркнул, что особое внимание в крае сохраняется к поддержке участников СВО и их семей. По его словам, федеральные решения оперативно внедряются на региональном уровне, одновременно реализуются инициативы, предложенные самими военнослужащими и их родственниками.

Кроме того, Владимир Владимиров поддержал инициативу о закреплении особого статуса учителя, отметив, что регион намерен обеспечить максимально быстрое внедрение соответствующих решений после их принятия.

Валерий Климов