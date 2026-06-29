На АЗС в Ростове произошел пожар

В Ростове-на-Дону вечером 28 июня произошел пожар на автозаправочной станции на улице Доватора, 150а. Информацию подтвердили в Главном управлении МЧС России по Ростовской области.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 17:26. Площадь пожара составила 5 кв. м. Открытое горение было ликвидировано в 17:40. Очевидцы опубликовали в социальных сетях видео с места происшествия. На кадрах виден густой черный дым, поднимающийся над территорией АЗС.

Информация о пострадавших и причинах возгорания не поступала. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Валерий Климов