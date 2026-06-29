Ярославль ждет неделя жары

В Ярославле на этой неделе воздух прогреется до плюс 29 градусов, а в выходные возможны дожди. Прогноз дает областной гидрометцентр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Зоя Голицына Фото: Зоя Голицына

В понедельник, 29 июня, в городе ожидается до плюс 25 градусов днем. Во вторник столбики термометров покажут уже плюс 28 градусов. Осадков в начале недели не прогнозируется, дожди возможны в среду, 1 июля. Второй месяц лета в Ярославле начнется с жары: днем 1 и 2 июля ожидается плюс 27…29 градусов.

К концу недели температура начнет понемногу спадать, и придут затяжные дожди. С пятницы по воскресенье прогнозируется плюс 24…26 градусов. По ночам в городе будет от плюс 11 до плюс 17 градусов, ожидаются кратковременные дожди.

Алла Чижова