В Сочи стабильно работают 46 АЗС из 58

Власти Сочи сообщили, что автозаправочные станции на территории курорта продолжают работу в штатном режиме, несмотря на повышенный сезонный спрос. Всего в городе действует 58 АЗС, из которых 46 функционируют стабильно, передает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным администрации, топливо основных марок — АИ-100, АИ-95, АИ-92 и дизельное топливо — доступно на 46 заправках.

Отмечается, что 29 июня восемь АЗС сетей «Газпромнефть» и «НТК» временно не осуществляют отпуск топлива. Это связано с действующей схемой приоритетной поставки на АЗС сети «Газпром» с последующей отгрузкой партнерам в порядке очереди. Среди временно ограниченных объектов — станции на улицах Урожайной, Батумское шоссе, Декабристов, Калараша, в микрорайоне Нижняя Хобза, на улицах Виноградной, Сухумское шоссе и Кирпичной.

Кроме того, четыре автозаправочные станции компаний «Роснефть» и «Лукойл» временно закрыты на плановый ремонт или ребрендинг, в том числе объекты в поселке Якорная Щель, на улицах Виноградной, Батумское шоссе и Авиационной.

На фоне повышенного туристического потока и увеличенного спроса в Сочи введены ограничения на отпуск топлива в одни руки. В сетях «Роснефть» установлено ограничение до 30 литров бензина и 30 литров дизельного топлива, в «Лукойле» — до 20 литров бензина и 60 литров дизеля, в сетях «Газпромнефть» и «Газпром» — до 30 литров бензина и 60 литров дизеля. Отпуск топлива в тару ограничен во всех сетях.

В администрации подчеркнули, что запасы топлива в городе достаточны, а ситуация находится под контролем. Власти призвали не поддаваться ажиотажному спросу и приобретать топливо в объеме текущей необходимости.

Вячеслав Рыжков