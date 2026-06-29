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С утра у берегов Сочи будут проходить учебные стрельбы

В акватории морского порта Сочи 29 июня пройдут плановые учебные стрельбы. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

По данным властей, мероприятия запланированы на период с 09:00 до 23:00. Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие и учитывать проводимые учения.

В сообщении подчеркивается, что отработка действий военными носит плановый характер и направлена на обеспечение безопасности.

Вячеслав Рыжков

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