С утра у берегов Сочи будут проходить учебные стрельбы

В акватории морского порта Сочи 29 июня пройдут плановые учебные стрельбы. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

По данным властей, мероприятия запланированы на период с 09:00 до 23:00. Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие и учитывать проводимые учения.

В сообщении подчеркивается, что отработка действий военными носит плановый характер и направлена на обеспечение безопасности.

Вячеслав Рыжков