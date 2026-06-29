С утра у берегов Сочи будут проходить учебные стрельбы
В акватории морского порта Сочи 29 июня пройдут плановые учебные стрельбы. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ
По данным властей, мероприятия запланированы на период с 09:00 до 23:00. Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие и учитывать проводимые учения.
В сообщении подчеркивается, что отработка действий военными носит плановый характер и направлена на обеспечение безопасности.