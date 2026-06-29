В Ярославле хотят установить фигуру дракона
В Ярославле на площади Юности планируется установить малую архитектурную форму «Дракон» высотой шесть метров. Об этом сообщает Yarnews со ссылкой на документацию закупки.
Фото: Портал госзакупок
МБУ «Горзеленхозстрой» объявило аукцион на реконструкцию площади Юности у Театра юного зрителя с начальной стоимостью контракта в 71,84 млн руб. Проект предполагает демонтаж старого детского городка, установку новых фонарей, систем видеонаблюдения и малых архитектурных форм (МАФ), в том числе качелей, скамеек, пергол и урн. Подрядчик также должен создать бетонное основание под МАФ «Дракон с экраном». Фигура будет выполнена из стали. Планируется встроенная подсветка фигуры и экран, который дракон будет держать в лапах. «Ъ-Ярославль» сообщал, что на площади также установят фигуру «Птица Говорун».
Прием заявок на участие в аукционе продлится до 6 июля, итоговое решение о выборе исполнителя планируется принять 8 июля 2026 года.