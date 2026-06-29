В Ярославле хотят установить фигуру дракона

В Ярославле на площади Юности планируется установить малую архитектурную форму «Дракон» высотой шесть метров. Об этом сообщает Yarnews со ссылкой на документацию закупки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Портал госзакупок Фото: Портал госзакупок

МБУ «Горзеленхозстрой» объявило аукцион на реконструкцию площади Юности у Театра юного зрителя с начальной стоимостью контракта в 71,84 млн руб. Проект предполагает демонтаж старого детского городка, установку новых фонарей, систем видеонаблюдения и малых архитектурных форм (МАФ), в том числе качелей, скамеек, пергол и урн. Подрядчик также должен создать бетонное основание под МАФ «Дракон с экраном». Фигура будет выполнена из стали. Планируется встроенная подсветка фигуры и экран, который дракон будет держать в лапах. «Ъ-Ярославль» сообщал, что на площади также установят фигуру «Птица Говорун».

Прием заявок на участие в аукционе продлится до 6 июля, итоговое решение о выборе исполнителя планируется принять 8 июля 2026 года.

Антон Голицын