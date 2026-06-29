На Уралмаше на 60 суток закрыли кафе «От Души» по решению суда

В Екатеринбурге Орджоникидзевский районный суд принял решение о временной остановке работы кафе быстрого питания «От Души» (ИП Кобилов А.М.) сроком на два месяца из-за нарушений санитарных норм и правил безопасности пищевых продуктов, сообщили в Роспотребнадзоре Свердловской области. Кафе находится на Уралмаше на ул. Ильича, 47.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Проверка, проведенная специалистами Роспотребнадзора 21 июня, выявила отсутствие процедур по системе ХАССП, производственного контроля за качеством производимой продукции. В помещениях не соблюдались требования к поточности операций из-за планировки, не было вытяжки над мойками, не проводилась уборка, также были обнаружены насекомые.

Кроме того, зафиксировано поступление продуктов без сопроводительных документов, что нарушает правила прослеживаемости продукции. К работе допускали персонал без медицинских книжек и прохождения обязательного медосмотра, вакцинации, гигиенической подготовки и аттестации. При этом ежедневный осмотр сотрудников, которые готовили блюда, не проводился.

На основании выявленных ведомством угроз здоровью граждан 22 июня кафе опечатали.

Ирина Пичурина