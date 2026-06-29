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Четырехлетний ребенок погиб в ДТП на трассе Нижневартовск — Радужный

Прокуратура в Нижневартовском районе организовала проверку из-за гибели в ДТП четырехлетнего ребенка на 98 км дороги Нижневартовск — Радужный, сообщили в прокуратуре Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра).

Фото: Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа

Фото: Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа

Авария произошла 28 июня примерно в 16:30. По предварительным данным региональной Госавтоинспекции, 52-летний водитель ГАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Camry под управлением 33-летнего водителя. В результате ДТП погибла четырехлетняя девочка: она скончалась при транспортировке в больницу. Ранения получили водитель легкового авто и три его пассажира, включая двух несовершеннолетних — их доставили в медучреждение.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Прокуратура проконтролирует ход расследования дела.

Ирина Пичурина

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