Пожарные спасли из загоревшейся квартиры в Сургуте шесть человек

В Сургуте в квартире пятиэтажного дома на улице Энтузиастов произошел пожар, из помещения пожарные спасли шесть человек, сообщили в МЧС Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра). Пострадавших не зафиксировано, были также эвакуированы еще пять человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Сообщение о возгорании поступило диспетчерам 28 июня в 17:45. Через четыре минуты к месту прибыли расчеты пожарной охраны, обнаружившие густой черный дым из окна кухни в квартире на втором этаже. К 17:54 огонь локализовали, а через минуту полностью ликвидировали. Для тушения задействовали пять единиц техники и пятнадцать сотрудников МЧС России.

В результате пожара повреждены мебель и вещи на площади 5 кв. м, разбито окно, квартира закопчена. Предварительная причина возгорания — нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

Ирина Пичурина