За сутки на Ставрополье произошло восемь пожаров, спасены четыре человека

За минувшие сутки в Ставропольском крае зарегистрировали восемь техногенных пожаров. При их ликвидации сотрудники экстренных служб спасли четырех человек, сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

Кроме того, пожарно-спасательные подразделения пять раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Взрывоопасных предметов за прошедшие сутки на территории края не обнаружено.

По данным ведомства, органы управления и силы территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций продолжают работать в режиме повышенной готовности.

Валерий Климов