Ярославский губернатор принял участие в съезде ЕР в Москве

28 июня в Москве прошел первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия» (ЕР), где были утверждены списки кандидатов на сентябрьские выборы в Госдуму, а также озвучены приоритетные задачи перед избирателями. В состав делегации от Ярославской области вошел губернатор Михаил Евраев, сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

В целом в съезде приняли участие около 4 тыс. человек, включая победителей предварительного голосования из числа ветеранов СВО, глав регионов и членов правительства. Президент РФ Владимир Путин в приветственном слове отметил высокую ответственность «Единой России» за статус партии-лидера и попросил не снижать темп работы во всех сферах.

«Такое доверие народа бесценно, оно не возникает само по себе — люди, и вы это хорошо знаете, все видят. Знают, что сторонники «Единой России» никогда не были популистами, не устраивали погоню за рейтингами за счет пустых, невыполнимых обещаний»,— сказал президент.

Председатель «Единой России», заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал пятерку партии на выборах в Госдуму. Он предложил включить в общефедеральную часть списка министра иностранных дел Сергея Лаврова, мэра Москвы Сергея Собянина, военкора, замглавы ВГТРК Евгения Поддубного, уполномоченную при президенте по правам ребенка Марию Львову-Белову и руководителя «Юнармии», бывшего морпеха с позывным «Струна» Владислава Головина. Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев объявил окончательные списки кандидатов.

В региональной группе №29 (Костромская и Ярославская области) первым идет депутат Госдумы Валентина Терешкова, далее следуют председатель Костромской облдумы Алексей Анохин, депутат Ярославской облдумы Яна Карушкина, депутат Костромской облдумы Владимир Унгурян и депутат Ярославской облдумы Иван Демидов. В одномандатных округах области партию представят депутат муниципального совета Рыбинска Владимир Пахарев (округ №193) и мэр Ярославля Артем Молчанов (№194).

Как отметил секретарь регионального отделения партии Евгений Чуркин, участники съезда получили ответы на ключевой вопрос о конкретных кандидатах от партии для сентябрьских выборов в Государственную Думу.

«Нас в первую очередь интересовало, будут ли поддержаны наши кандидаты, которые стали лидерами предварительного голосования в Ярославской области. Все они ярко проявили себя в период предварительного голосования»,— прокомментировал господин Чуркин.

«Ожидания от съезда оправдались ровно так, как проголосовали наши жители, здесь произошло подтверждение этих результатов. Выступал президент Владимир Путин, он подчеркнул, что страна уверенно противостоит всем попыткам сдержать ее развитие и у нас достаточно сил и политической воли. Перед нашими кандидатами стоят понятные задачи: выйти к жителям для диалога и рассказать про партийную народную программу «Единой России», в формировании которой участвовали сами жители»,— прокомментировал Михаил Евраев.

Он добавил, что жители Ярославской области направили более 30 тыс. инициатив. Губернатор подчеркнул, что депутаты нового созыва обязаны будут выполнить наказы, которые закрепят народной программой. Заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» и мэр Артем Молчанов сообщил, что сбор предложений для формирования новой народной программы идет во всех муниципалитетах Ярославской области. Прием заявок продлится до августа.

«Нет неважных вопросов от наших жителей. Поэтому народная программа будет основана на решении тех проблем, которые являются первоочередными для граждан. Для Ярославской области это продолжение строительства и капремонта объектов образования, культуры, развитие спортивной инфраструктуры. Это вопросы коммунальной инфраструктуры — все, что касается полной реконструкции тепловых сетей, сетей водоснабжения, строительства новых очистных сооружений. И конечно, это вопросы благоустройства — как больших парковых пространств, так и дворов»,— прокомментировал господин Молчанов.

Финальную версию народной программы утвердят в августе на втором этапе съезда партии. Выборы в Госдуму пройдут в сентябре.

«Важно, чтобы жители поддержали людей, которые уже делом доказали свою ответственность перед регионом и готовность представлять интересы Ярославской области на федеральном уровне»,— сказал губернатор Ярославской области.

Алла Чижова