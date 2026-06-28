В Волгограде обнаружили тело второго погибшего при ракетной атаке ВСУ

Тело волгоградца, пострадавшего от ракетной атаки ВСУ на предприятие 27 июня, было обнаружено оперативными службами. Губернатор региона Андрей Бочаров выразил соболезнования родным и близким погибшего, сообщили в администрации области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 11 волгоградцев пострадали при атаке БПЛА 27 июня

Фото: Сгенерировано ИИ 11 волгоградцев пострадали при атаке БПЛА 27 июня

Фото: Сгенерировано ИИ

«Оперативные службы подтвердили гибель второго сотрудника предприятия — в ходе работ обнаружено тело», — говорится в официальном сообщении. Глава региона отметил, что состояние госпитализированных волгоградцев остается стабильным.

Ранее стало известно, что в ночь с 26 на 27 июня Волгоградскую область атаковали украинские дроны. Пострадали 11 человек, погиб один сотрудник предприятия в Краснооктябрьском районе Волгограда.

Марина Окорокова